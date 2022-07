Inauguração da biblioteca para deficientes visuais, central de atendimento para surdos e entrega de carteirinhas para autistas serão realizadas na sede da SMPD

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), está preparando uma série de eventos para celebrar o aniversário da cidade com mais inclusão. Nesta sexta-feira, dia 15, às 16h, a sede da Pasta, no bairro Aterrado, irá receber as inaugurações da biblioteca para deficientes visuais e de uma central de atendimento para usuários surdos. No mesmo dia, também serão entregues as carteirinhas especiais de identificação para autistas.

A biblioteca para deficientes visuais levará o nome da ex-secretária municipal de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, a nossa querida Tetê.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, pastor Washington Uchôa, destacou que estas inaugurações durante o aniversário da cidade são marcos de que Volta Redonda está cada vez mais acessível para atender as pessoas com deficiência (PCDs).

“Volta Redonda precisa de inclusão e estamos conseguindo fazer acontecer muita coisa a nível de acessibilidade nestes últimos meses. O sinal sonoro, o auxílio junto ao Ministério do Trabalho para os PCDs conseguirem emprego, a biblioteca em braile, a central de atendimento para surdos, a entrega das carteirinhas para autistas, dentre outras ações que vão ao encontro do que queremos de inclusão para a nossa cidade. Estamos montando uma secretaria totalmente acessível e continuaremos trabalhando para seguirmos evoluindo cada vez mais”, destacou

Os primeiros livros da nova biblioteca serão duas Bíblias em braile, doadas pelo coordenador de projetos sociais da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Dani Paes. Outros materiais inclusivos irão chegar nos próximos dias.

Carteirinha

Neste primeiro momento, cinco mães irão receber as primeiras carteirinhas de identificação para crianças autistas. As identificações fazem parte de uma lei federal, que facilita o atendimento aos usuários.

Nas carteirinhas terão informações pessoais dos usuários, como a classificação do autismo, seu CPF, data de nascimento, tipo sanguíneo e contato dos responsáveis, além de um QR Code com a rede de atendimento e as leis sobre autismo. Durante o evento, também será anunciado como funcionará o cadastramento para a entrega das próximas identificações.

Serviço

Evento: Inaugurações da biblioteca em braile, central de atendimento para surdos e entrega de carteirinhas para autistas.

Data: 15 de julho

Horário: 16h

Endereço: Av. 17 de Julho, 20, bairro Aterrado