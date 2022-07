Corpo de homem desaparecido é encontrado no Rio Paraíba do Sul

O corpo encontrado no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda, na tarde desta terça-feira (12), é de Carlos José da Costa Silvestre, de 51 anos. Morador de Barra Mansa, Carlos estava desaparecido desde a última sexta-feira (8) quando saiu da casa em que mora com a família, na Avenida Getulio Vargas, no Centro, sem o celular e possivelmente com comprimidos de remédios controlados, segundo boletim de ocorrência. A informação de que o corpo encontrado é de Carlos foi confirmada por um parente ao Informa Cidade.

O cadáver foi visto boiando por populares, na Rua Jorge Benedito Alves, no bairro Belmonte, ao lado do galho de uma árvore. Os bombeiros foram acionados e levaram o corpo ao Instituto Médico Legal do bairro Três Poços, onde Carlos foi reconhecido por familiares.

A esposa relatou ainda na ocorrência que, no último dia 27 de junho, seu marido foi esfaqueado no abdômen na Praça da Bandeira, também no Centro. Segundo ela, nada foi levado. Ele foi por meios próprios para a Santa Casa de Misericórdia, onde passou por uma cirurgia e levou 10 pontos, tendo alta no dia seguinte.

Ainda conforme o boletim de ocorrência do desaparecimento, um homem esteve na residência da família, justamente na última sexta-feira, quando Carlos José já tinha saído. Ele teria feito ameaças à família porque Carlos José estaria devendo dinheiro a um agiota. O mesmo homem disse que teria apresentado o desaparecido ao agiota, que a esposa disse desconhecer.

Carlos José saiu de casa vestindo camisa de malha cinza com a inscrição “New York” na cor laranja, calça jeans e tênis azul. (Foto: Cedida pela família)