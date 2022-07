Disputa amorosa acaba em tentativa de homicídio, em Barra do Piraí

Uma disputa amorosa acabou resultando em uma tentativa de homicídio, no início da noite da terça-feira (12), em Barra do Piraí: um homem de 43 foi golpeado nas costas com uma faca por outro de 40, no Centro da cidade. O autor do crime foi preso.

Policiais militares que estavam de serviço nas proximidades foram alertados que havia dois homens brigando na Rua Ana Nery. Eles encontraram a vítima caída, enquanto o outro homem, com o cabo de uma faca na mão – a arma quebrou – era contido por um rapaz de 25 anos.

Ao lado deles estava uma mulher de 31 anos. Ela contou aos policiais que conversava com o namorado quando o outro homem, com quem também já se relacionou, chegou por trás e desferiu o golpe. O ferido foi socorrido pelo Samu. O ferimento não foi grave, segundo os policiais.

Ao ser detido, o suspeito alegou que, no mês passado, teria sido agredido pela vítima com uma barra de ferro na cabeça. Ele foi levado para a delegacia, onde ficou preso em flagrante. Segundo a ocorrência, além da faca usada no crime, mais duas foram apreendidas, mas não foi esclarecidas se também estavam com o preso, embora uma também contivesse marcas de sangue. (Foto: Polícia Militar)