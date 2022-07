Furto de fios de cobre deixa alguns locais de Barra Mansa às escuras

Prefeitura intensificará fiscalização sobre estabelecimentos considerados como possíveis receptadores deste tipo de mercadoria

As Secretarias de Manutenção Urbana e de Ordem Pública de Barra Mansa identificaram na noite desta terça-feira, 12, o furto de fios de cobre em pontos específicos da cidade: viaduto próximo da Prefeitura, Avenida Argemiro de Paula Coutinho, ambos no Centro, e ao lado do Fundamp, no Ano Bom. O fato deixou os locais às escuras, já que comprometeu o fornecimento de energia elétrica.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, disse que a fiscalização sobre estabelecimentos considerados como eventuais receptadores deste tipo de material será intensificada, em parceria com as forças de segurança do município. “Além de estarmos intensificando o patrulhamento. Também já estamos buscando as imagens das câmeras de segurança dos furtos praticados e iremos encaminhar a Polícia Civil, com a finalidade de identificar o (s) autor (res)”afirmou.

A menos de 30 dias, a Secretaria de Manutenção Urbana substituiu 300 metros de fio de cobre na Praça do bairro Saudade. Na Ponte Mauá, somente este ano já foram registradas três ocorrências com o mesmo teor. Há registros também de furto de fio de cobre na Ponte do bairro Vila Nova e no viaduto de Saudade, este último ocorrido a cerca de 15 dias.