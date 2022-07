Morador do bairro São Judas Tadeu já mantinha outros animais presos

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, através da Guarda Ambiental, realizou na manhã desta quarta-feira, dia 13, no bairro São Judas Tadeu, o flagrante de captura de seis pássaros silvestres, das espécies coleiro e canário-da-terra, além de materiais de caça. Já na casa do morador foram encontrados mais quatro pássaros presos. A ação foi motivada por denúncia de moradores aos guardas ambientais, que realizavam uma ação educativa nas proximidades.

Em razão do flagrante, o infrator foi conduzido para a 90ª delegacia de Polícia de Barra Mansa e autuado no art. 29 da lei crime ambientais, 9.605/98. Além disso, a fiscalização ambiental aplicou multa administrativa de R$ 5 mil (R$ 500 para cada pássaro apreendido).

Os animais serão encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), em Lorena, São Paulo. No local eles passarão por um processo de readaptação e serão reintroduzidos à natureza.

A população de Barra Mansa pode denunciar casos como este através dos telefones: (24) 2106-3408 e (24) 99923-7641.

Fotos: divulgação