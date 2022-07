Moradores fazem manifestação após morte de homem em Três Poços

Moradores ficaram revoltados com a morte de um homem, de 27 anos, identificado como sendo Bruno Oliveira, numa ação da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira, dia 13, no condomínio Minha Casa, Minha Vida, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital São João Batista, mas morreu antes de a unidade hospitalar. Moradores fecharam a Avenida Paulo Erlei Abrantes e colocaram fogo em pedaços de madeira. Eles alegam que os agentes chegaram atirando.

Os policiais disseram que foram ao condomínio averiguar informações sobre um homem armado traficando drogas e que foram recebidos a tiros, reagindo de forma moderada.

No local foram apreendido um revólver calibre 38, drogas e um rádio de comunicação. Foto: Redes sociais e Polícia Militar