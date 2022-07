Uma jovem, que não teve a idade e nome divulgados, foi encontrada morta, com uma marca de tiro na altura do ouvido, numa área de mata do bairro São Domingos, em Barra Mansa.

A jovem, com uma tatuagem na perna, estava vestida com uma camisa esportiva, um short jeans e um tênis. O perito da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo que será removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda. O registro será feito na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.