Funcionários receberão a primeira parte do salário extra, um investimento de aproximadamente R$ 14 milhões por parte do Poder Público

O aniversário de Volta Redonda será neste domingo, dia 17, mas o presente para todos servidores municipais chegará antes. A Prefeitura paga a metade do 13º salário nesta sexta-feira, dia 15. Ao todo, 11.617 funcionários receberão a primeira parte do salário extra, com investimento de aproximadamente R$ 14 milhões por parte do Poder Público.

“A retomada da antecipação do 13º salário só foi possível graças à uma política econômica de austeridade adotada pelo governo, aliada ao comprometimento, responsabilidade e respeito que o prefeito Neto tem com os nossos servidores”, afirmou o secretário de Fazenda, Vinícius Arbach.

Os servidores municipais já foram agraciados com outros benefícios antes deste anúncio. No dia 30 de junho, o governo municipal conseguiu aprovação de dois projetos que garantem melhorias salariais aos trabalhadores do município. Um deles promove a ampliação de 9% para 15% do percentual da arrecadação do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) destinada para pagamento da Gratificação de Incentivo à Educação (GIE). Além disso, foi ampliada a quantidade de servidores atendidos com essa gratificação, passando de cerca de 2,3 mil para mais de 3,3 mil, incluindo também os profissionais no Ensino Fundamental e aplicando aproximadamente R$ 1 milhão a mais por mês dos recursos do Fundeb, aumentando para cerca de R$ 2,5 milhões mensais.

Já o segundo projeto de lei trata do abono complementar a servidores ativos, inativos e pensionistas, definido em acordo entre o prefeito Neto e os vereadores do município. O benefício teve início agora, no mês de julho, e possibilita ganho salarial aos servidores municipais, por meio de ajuste financeiro compatível.

O abono complementar terá valor variável e vai atender os servidores cuja soma de seu vencimento/salário-base mais a gratificação social não alcance o valor de R$ 1.412,00. Serão aproximadamente R$ 700 mil a mais para beneficiar cerca de 4,1 mil servidores.

“Assumimos a prefeitura com muitos desafios. Pagamos os salários atrasados deixados pela gestão anterior, colocamos os salários em dia, pagando o funcionalismo no mês trabalhado, avançamos com muitos benefícios e agora vamos conseguir antecipar o 13º salário. Ficamos muito felizes com estas conquistas, porque, assim como é importante acertar os atrasados, também é voltar a antecipar os pagamentos”, disse o prefeito Neto.