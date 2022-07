PRF flagra jovem com maconha na Dutra, em Engenheiro Passos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho de fiscalização quando abordou por volta das 15h30min, um veículo Ford Fiesta com placa do Rio de Janeiro, no km 330, da Rodovia Presidente Dutra, em Engenheiro Passos, em Resende. No veículo estavam o condutor, de 32 anos, e o passageiro de 18. Os agentes perguntaram se transportavam algo de ilícito. O passageiro informou que em sua bolsa de mão havia uma pequena quantidade de maconha para consumo próprio.

Ao ser realizada revista na bolsa foi encontrada uma pequena quantidade do entorpecente. O condutor alegou não conhecer o passageiro, estava apenas dando uma carona de aplicativo (Blablacar). Após a apreensão da droga para posterior destruição e lavratura do TCO, os dois foram liberados para seguir viagem.