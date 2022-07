Concerto de aniversário será no sábado, 16, às 19h, com participação do Quinteto de Metais do Paraná e do Grupo de Trompetes da UniRio

O projeto “Volta Redonda Cidade da Música” preparou uma programação especial para comemorar os 68 anos do município. A agenda inclui concertos e recitais com a participação do Quinteto de Metais do Paraná e do Grupo de Trompetes da UniRio. As apresentações vão se dividir entre a sede do projeto, Avenida Graham Bel, nº 89, no bairro Vila Mury, e no Cine 9 de Abril, na Vila Santa Cecília, entre os dias 14 de 16 de julho, véspera do aniversário da cidade.

A programação começa com recital do Quinteto de Metais do Paraná com o Grupo de Trombones da Banda de Concerto do “Cidade da Música”, nesta quinta-feira, dia 14, às 19h, aberto ao público, na sede do projeto. Na sexta-feira, dia 15, as atividades incluem master classe, exclusivo para alunos que compõem a Banda de Concerto de Volta Redonda e ensaio geral da Orquestra de Cordas com solistas, pela manhã; e concerto didático para alunos da Banda Marcial e Banda de Concerto, à tarde.

Também na tarde de sexta-feira, haverá o lançamento do livro “Indirection on Becoming a Better Musician and Trumpet Player as a Conceptual Process”, do trompetista americano Charles Schlueter. O músico participa ainda, às 19h, de recital com o Grupo de Trompetes da UniRio e o Naipe de Trompetes da Banda de Concerto, na sede do “Cidade da Música”. Aberto à população com entrada franca.

“Neste ano, o projeto Volta Redonda Cidade da Música vai comemorar o aniversário de Volta Redonda dando oportunidade aos jovens que dele participam. O contato e aprimoramento com professores e instrumentistas com reconhecimento no meio musical através de master classes e recitais, compartilhando experiências e conhecimentos técnicos, além de se apresentar ao lado de intérpretes nacionais e internacionais”, falou a maestrina Sarah Higino.

“Serão três dias de pura imersão musical com o trompetista Charles Schlueter, responsável por uma escola de excelentes trompetistas, o Grupo de Trompetes da UniRio e o Quinteto de Metais do Paraná”, completou Sarah.

Tradicional concerto de aniversário encerra a programação

Encerrando as atividades do projeto Volta Redonda Cidade da Música teremos o tradicional concerto de aniversário com a Orquestra de Cordas e solistas, o trompetista Charles Schlueter, o Grupo de Trompetes da UniRio e o Quinteto de Metais do Paraná, com participação de sopros e percussão da Banda de Concerto de Volta Redonda. A regência é da professora do “Cidade da Música”, a maestrina Sarah Higino. A apresentação será no sábado, 16, às 19h, no Cine 9 de Abril, na Vila, com entrada gratuita.