Proposta que permite pagamento em dobro avança na Câmara Federal

Segundo a iniciativa, interessados poderão solicitar adiantamento do valor correspondente a uma renda mensal no mês de janeiro

De autoria do deputado federal Delegado Antonio Furtado, a proposta que prevê concessão de pagamento em dobro para aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos federais, beneficiários do BPC/LOAS e de programas sociais, foi aprovada nesta terça-feira, dia 12, pela CTASP (Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público). A iniciativa, apresentada no Projeto de Lei nº 809/2022, permite que o valor correspondente a uma renda mensal seja adiantado de forma facultativa ao solicitante no mês de janeiro. A medida é uma alternativa ao 14º salário, que vem enfrentando dificuldades de aprovação. O valor adiantado deve ser restituído de fevereiro a dezembro do mesmo ano, por meio do desconto de 11 parcelas iguais e sucessivas.

Para a aprovação, Furtado contou com o parecer favorável do relator do PL, deputado Mauro Nazif, que destacou a importância e abrangência da proposta. Segundo Nazif, o discurso em defesa da iniciativa feito pelo deputado autor foi determinante para que os demais parlamentares pudessem conhecer detalhes e esclarecer dúvidas.

– É uma alternativa muito abrangente, com foco coletivo. As pessoas não vão pagar juros, nem correção monetária. Vão arcar apenas com o valor adiantado. Na prática, isso significa que milhares de brasileiros não precisarão se endividar quando precisarem de um empréstimo. Estamos aqui para lutar pelas pessoas. Esse é o nosso papel. Esse PL chegou a ser retirado de pauta, mas nós articulamos e conseguimos colocá-lo em votação. O resultado não poderia ser melhor – ressaltou.

Furtado explicou que a proposta é fruto de uma ideia legislativa do advogado tributarista Sandro Lúcio Gonçalves, planejada para auxiliar os brasileiros a enfrentar as dificuldades financeiras do início do ano. O deputado também garantiu que não desistirá do 14º salário, mas que, diante das contrariedades durante as negociações para aprovação, a solução para o momento foi apontar uma nova alternativa para ajudar a população brasileira.

– Todos os obstáculos reforçam e fortalecem a nossa luta. Quero agradecer ao nosso relator, deputado Mauro Nazif, que fez um relatório brilhante e contornou uma tentativa de “pedido de vistas”, que é um recurso regimental usado para que um projeto seja examinado melhor, adiando, portanto, a sua votação. Isso, sem dúvidas, atrapalharia a tramitação. Temos motivos para comemorar e esse resultado é consequência do trabalho árduo de muitas pessoas. Não chegamos até aqui sozinhos. Entregar um projeto tão importante aos brasileiros é motivo de felicidade. Isso nos motiva a continuar batalhando, seguindo adiante pelo Brasil – concluiu.