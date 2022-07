Retomada do controle da unidade pelo governo municipal ampliou o número de acolhimentos pelo SUS

O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, atendeu 78.360 pessoas neste primeiro semestre de 2022, entre pacientes internados e atendimentos ambulatoriais – cirurgia geral, ortopedia, neurocirurgia, urologia, bucomaxilo, entre outros. A retomada do controle da unidade pelo governo municipal ampliou o número de acolhimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), inclusive o de cirurgias eletivas, que voltaram a ser feitas, adotando protocolos de segurança contra Covid-19.

Mais de 1.800 cirurgias foram realizadas, de janeiro a junho deste ano. Uma média de 310 por mês. Destas, 1.165 eletivas e 693 emergenciais. Desde o ano passado, mutirões de cirurgias urológicas estão sendo realizadas e este ano procedimentos de artroplastia de joelho e videoartroscopia foram retomados para pacientes que aguardavam há quatro anos. Em junho, 20 cirurgias de vasectomia foram realizadas na unidade, auxiliando no planejamento familiar da população.

Maternidade – quase mil partos no ano

O Hospital São João Batista também conta com uma maternidade. De janeiro a junho, 917 crianças nasceram no hospital – 513 cesáreas e 414 partos normais -, uma média mensal de 153. O setor é referência em maternidade de alto risco, não só para Volta Redonda, mas para outras cidades. São três leitos disponibilizados para regulação do Estado. Os recém-nascidos que necessitam de cuidado intensivo são encaminhados à UTI Neonatal. Nos seis primeiros meses, 128 bebês chegaram à unidade de tratamento intensivo.

Tomografia, RX e exames laboratoriais

Na unidade são realizados exames de tomografia computadorizada e Raio-X dos pacientes atendidos no pronto socorro, como também dos pacientes internados e dos pacientes eletivos provenientes do ambulatório. De janeiro a junho de 2022, foram realizados uma média de 30.000 Raios-X e 7.800 tomografias. Uma média de 43 tomografias e 167 exames de Raio-X por dia.

Em abril, a partir do dia 1º, através de uma parceria com a empresa KD Cursos e Diagnósticos, todos os exames de tomografia realizados no hospital são laudados em um tempo médio de duas horas, trazendo mais efetividade nas condutas médicas como também segurança para os pacientes.

O laboratório de análises clínicas realizou mais de 162.600 exames, em média 27.100 exames por mês.

Hospital do Retiro supera 88 mil pacientes atendidos

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, o Hospital do Retiro, atendeu 88.221 pacientes nos primeiros seis meses do ano, entre pronto atendimento, internações, ambulatório e cirurgias, o que representa uma média de 14.704 atendimentos por mês. O hospital foi o primeiro público a criar uma Unidade de Cuidados Paliativos (UCP), com objetivo de melhorar o acolhimento e auxiliar no alívio ao sofrimento físico, emocional e espiritual de pacientes e familiares.

O local também está recebendo obras de ampliação no número de leitos. Serão 30 novos, com previsão de serem entregues em setembro de 2022. A medida busca melhorar a estrutura física do hospital, sendo possível receber mais pacientes e atender cada vez mais as demandas da população.

O Hospital do Retiro é referência em pediatria pelo SUS em Volta Redonda. Em breve, será retomada a construção do Hospital da Criança, que ficará em terreno ao lado da unidade médica. A obra foi iniciada em 2016 e paralisada nos últimos anos.

Fotos: Secom/PMVR