Carro derruba poste no bairro Niterói

Uma batida violenta derrubou um poste, no final da madrugada desta quinta-feira, na faixa central da Avenida Adeodato Pires, no bairro Niterói, em Volta Redonda. A roda dianteira direita do veículo, um Sentra branco, chegou a ser arrancada e todos os airbags foram acionados com o impacto do choque. O motorista não se feriu e informou ao FOCO REGIONAL que teria dormido ao volante.

A avenida foi interditada pela Guarda Municipal nos dois sentidos, a partir do sinal luminoso que fica no trevo de acesso à Radial Leste até o entroncamento com a Avenida Nossa Senhora do Amparo.

Uma equipe da Light desligou parte da energia na área devido aos fios estarem energizados. O acidente provocou lentidão no trânsito na região.