Corpo de mulher é encontrado com marcas de tiros, em Barra Mansa

O corpo de uma mulher, de 31 anos, foi encontrado na manhã de quarta-feira com marcas de tiros, na RJ-157, estrada que liga o bairro Cotiara (Barra Mansa) ao município de Bananal (São Paulo), no bairro KM-4, em Barra Mansa.

O cadáver estava às margens da rodovia. Familiares da vítima contaram que a mulher era usuária de drogas. A perícia esteve no local e liberou o corpo que foi removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. A Polícia não conseguiu arrolar testemunhas.