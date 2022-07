FERJ confirma alteração na tabela e Barra Mansa encara Bonsucesso

Nesta quarta-feira, 13, o TJD-RJ (Tribunal de Justiça Deportiva) confirmou a decisão de impor a perda de seis pontos ao sub-20 do Tigres do Brasil no Campeonato Carioca (Série B2) e, diante disso, a FERJ já alterou a tabela da semifinal da competição. Com a mudança, o Goytacaz passa a enfrentar o Campos e o Barra Mansa encara o Bonsucesso.

Confira as novas datas dos jogos da semifinal do sub-20 (Série B2):

Quarta-feira (20/7)

Campos x Goytacaz – Fávio Teixeira dos Santos

Bonsucesso x Barra Mansa – Leônidas da Silva

Domingo (24/7)

Goytacaz x Campos – Ary de Oliveira

Barra Mansa x Bonsucesso – Leão do Sul

A outra mudança importante que ocorreu foi em relação ao título de campeão da Taça Waldyr Amaral – a primeira fase do Campeonato Carioca (Série B2) da categoria sub-20. A equipe do Goytacaz passa a herdar o troféu de campeão, enquanto que o Barra Mansa passa a ser o vice-campeão da competição.

Por Diogo de Oliveira Paula/Blog do Barra Mansa FC