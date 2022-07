Na tarde desta quinta-feira, dia 14, a Guarda Municipal de Barra Mansa apreendeu dois jovens, de 16 e 17 anos, flagrados pichando os muros do interior do Parque da Cidade, no Jardim Boa Vista. De acordo com a GMBM, eles foram abordados por uma equipe em ronda e apreendidos por praticar danos ao patrimônio público.

“Durante a ronda foi possível ver os dois adolescentes em atividade suspeita e com uma lata de tinta spray em mãos. Ao serem abordados, afirmaram que estavam realizando a ação”, explicou o inspetor da Guarda Municipal, Eduardo Terra.

Ainda segundo ele, os adolescentes foram encaminhados para a 90ª DP, onde foi solicitada a presença dos responsáveis. “Conduzimos os jovens até a delegacia para o registro da ocorrência e aguardamos a chegada dos responsáveis pelos dois”, explicou Terra.

Segundo o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, pichação e furto de cabos são os danos mais recorrentes no município e todos os envolvidos nos delitos são encaminhados à delegacia de polícia. “Somente neste mês de maio a Guarda Municipal já efetuou três prisões por furto de cabos e danos ao patrimônio público. Quando o crime envolve a participação de menores, é solicitada a presença dos responsáveis e do Conselho Tutelar”, explicou Abreu.

Neste ano os patrimônios públicos da cidade como o Parque da Cidade, o Parque Centenário, dentre outros, já foram alvos de pichações. “Independente de qual seja o ato infracional, os envolvidos são encaminhados à 90ª DP, haja visto que causar danos ao patrimônio público é crime previsto no artigo 163 do Código Penal, sob pena de seis meses a um ano de prisão ou o pagamento de multa. No caso de pichação, além de se enquadrar na lei referente, trata-se de um crime ambiental, de acordo com o artigo 65 da Lei 9.605”, acrescentou o inspetor Terra.

Denúncias

As pessoas que identificarem algum ato de vandalismo podem entrar em contato com a Guarda Municipal, através dos telefones (24)3028-9369, (24) 3028-9339 ou 153.