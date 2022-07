Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira, no bairro Santo Amaro, em Resende. Segundo informações do local, ele levou um tiro no rosto e no tórax. Ao seu lado teria sido encontrada uma pistola.

A Polícia Militar está no local e aguarda o perito da Polícia Civil. Após a perícia o corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.