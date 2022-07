IBGE capacita recenseadores para iniciar censo 2022 em Volta Redonda

Treinamento será realizado entre 18 e 22 de julho, com início das entrevistas previsto para 1º de agosto

A Prefeitura de Volta Redonda, em apoio a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, informa que os recenseadores aprovados no processo seletivo passarão por treinamento entre 18 e 22 de julho, em Volta Redonda. Aproximadamente, 252 pesquisadores serão capacitados para início do Censo Demográfico 2022, previsto para 1º de agosto.

De acordo com o IBGE, esta operação censitária tem por objetivo retratar a população brasileira e suas características socioeconômicas. Com isso, gerando informações atualizadas e precisas, que são essenciais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos, tanto do governo quanto da iniciativa privada.

O IBGE destaca que é fundamental a participação da sociedade civil e o envolvimento governamental, alcançando a maior rede de colaboração possível, visando garantir mais uma operação censitária com ótimas cobertura, mensuração e qualidade.