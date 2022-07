Jovens do MEP querem uma VR com oportunidade e sem poluição

O município de Volta Redonda completa no próximo domingo, dia 17, 68 anos de Emancipação Política e Administrativa. O MEP (Movimento Ética na Política) entrevistou alguns estudantes do pré-vestibular Cidadão sobre o que eles querem para a cidade.

A maioria dos jovens e adolescentes (80%) consultados, todos nascidos em Volta Redonda, manifestaram civicamente amor pela cidade. Na verdade, são filhos, netos e bisnetos da cidade, que nas respostas manifestaram sonhos e preocupações com o presente e futuro da cidade.

“Parabenizo VR pelo aniversário. Desejo que a cidade ofereça para nós jovens e todos, mais oportunidades de emprego, melhore a saúde do povo, acabe com a poluição e garanta o acesso às universidades”, comentou a jovem Jaqueline, desempregada e aluna no Pré do MEP.

“Estamos de parabéns pela maturidade da cidade. Gostaria que em VR tivesse mais oportunidade de emprego e que as escolas incentivassem mais os trabalhos comunitários”, comentou a estudante Maria, adolescente, estudante do Pré do MEP.

“Volta Redonda, ao completar 68 anos, merece uma atenção especial. Queremos uma qualidade de vida melhor, com mais saúde, sem toda essa poluição que causa tanto mal à saúde, que tenha melhor acesso à educação de qualidade, cultura e transporte com qualidade. Parabéns VR! ”, disse Isabella, adolescente, aluna do Pré do MEP.

Cidade acolhedora

O prof. Dr. Raphael Lima, sociólogo, professor na UFF e conselheiro no MEP, falou sobre cidade:

-Volta Redonda enfrenta muitos problemas como violência, desigualdade, problemas com a mobilidade e outras questões. Hoje, porém quero destacar: VR carrega complexidades presentes nas grandes cidades como afirmei, mas na minha percepção, a poluição que se abate sobre a população é uma questão muito grave. Contudo, gostaria de destacar a importante data, algo positivo e historicamente forte da cidade. Volta Redonda, por ser uma cidade acolhedora, a escolhi para trabalhar e viver com a minha esposa e filho. Muitas pessoas de outros estados ou do exterior, quando nos visitam, ou mesmo os que retornam, já tendo residido aqui, expressam reações positivas da forte acolhida da população. Os voltarredondenses são pessoas diferentes, comparando com outras cidades, igualmente grandes. As pessoas daqui são acolhedoras.