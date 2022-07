PEC que prevê piso nacional da enfermagem é aprovada na Câmara Federal

Antonio Furtado votou a favor da aprovação; para o deputado, a iniciativa amplia o embasamento jurídico e reforça a aplicação do reajuste

Com o voto favorável do deputado federal Delegado Antonio Furtado, foi aprovado nesta quarta-feira, dia 13, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) nº 11/22 que consolida o piso nacional da enfermagem. O segundo turno da votação contou com 473 votos a favor, nove contrários e uma abstenção. Paralelo à luta do parlamentar pela aprovação da PEC, que deve ser promulgada na próxima semana, Furtado é o autor do requerimento de urgência que antecipou a votação do Projeto de Lei nº 2564/20, que trata do mesmo tema. À época, a proposta seguia sem data prevista para acontecer. No início de maio, o PL foi aprovado e o piso da categoria passou a ser de R$ 4.750,00 para enfermeiros, R$ 3.325,00 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375,00 para auxiliares de enfermagem e parteiras.

O deputado esclareceu que a PEC foi criada para dar sustentação constitucional ao PL, já que propostas sobre reajuste salarial de servidores públicos fazem parte da atribuição exclusiva do presidente do país. Para Furtado, a PEC amplia o embasamento jurídico. Agora, segundo o parlamentar, o próximo passo é estudar a fonte de custeio para que os valores estabelecidos no piso sejam aplicados.

– Estamos ampliando as garantias para que esse sonho realmente se transforme em realidade. Com a aprovação da PEC, reforçamos a valorização desses profissionais. Todas as manifestações de reconhecimento ao serviço prestado certamente são bem-vindas e gratificantes, mas não bastam. Não adianta somente falar que eles são verdadeiros heróis. Precisamos oferecer tratamento justo, melhorando as condições de trabalho – ressaltou.

Após a aprovação da PEC, Furtado comemorou junto com os presidentes do COREN (Conselho Regional de Enfermagem) do Rio de Janeiro e de São Paulo, Lilian Behring e James dos Santos, respectivamente. Ao parabenizá-los, cumprimento também os milhares de profissionais da área da enfermagem que não desistiram da missão de cuidar da sociedade, mesmo enfrentando inúmeras dificuldades.

– É dessa forma, com engajamento e com muito trabalho, que alcançamos as vitórias. Me sinto feliz em ter participado de aprovações tão relevantes e ter me posicionado de forma favorável. Estamos juntos. Sempre estarei ao lado dos trabalhadores desse país – concluiu.