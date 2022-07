Polícia Militar apreendem drogas em Valença

Policiais militares receberam denúncias sobre o tráfico de drogas que estava sendo praticada por dois suspeitos na Rua 27 de Novembro, no bairro Santa Cruz, Valença (RJ). A ação ocorreu no início da noite de terça-feira, por volta das 18h15min. Os agentes foram até o local e durante revista foi encontrado com um dos suspeitos R$ 44,00.

Com outro suspeito nada de ilícito foi encontrado. Durante buscas pelo local foi encontrado no muro de uma casa cinco sacolés de cocaína. Os dois negaram que as drogas eram deles. Os policias deram voz de prisão e os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, de Valença. Na delegacia, os dois foram ouvidos e liberados e as drogas foram apreendidas.