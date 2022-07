Pré-candidato a deputado Federal se reune no Sindicato dos Bancários

Uma reunião sobre a estratégia de campanha do pré-candidato Roberto Monteiro (PT) ocorreu no início da noite desta quinta-feira, na sede do Sindicato dos Bancários do Sul Fluminense, localizado na Rua Rio Branco, no Centro de Barra Mansa.

Monteiro é advogado do ex-presidente Lula e vai ter o apoio do PC d B, de Barra Mansa. Caso eleito, vai defender a restruturação e garantias para o trabalhador e dos aposentados.

“A reforma atual deu golpe nos trabalhadores, vou trabalhar para a revisão e promover garantias da questão social. A intenção é reverter os direitos dos trabalhadores”, proposta do pré-candidato a deputado Federal.