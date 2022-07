O Restaurante Popular de Volta Redonda antecipou as comemorações do aniversário da cidade – que será domingo, dia 17 – e serviu um almoço especial nesta quinta-feira, dia 14. Quem chegou ao local se deparou com uma decoração com o tema de festa julina, com bandeirinhas, balões e os funcionários vestidos a caráter. No cardápio, comidas típicas dos “arraiás”, como salsichão com farofa e canjica.

A coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal da Ação Comunitária (Smac), a nutricionista Cristiane Seabra, falou sobre a utilização de datas comemorativas para promover cardápios especiais, criando um ambiente agradável para quem frequenta o local.

“A Smac, através da Segurança Alimentar, tem como objetivo de garantir a alimentação das pessoas, mas a forma como isso é feito torna tudo mais especial. Pensando nisso, sempre tentamos alinhar o acolhimento e uma alimentação de qualidade. Sem esquecer que tudo isso é feito por uma grande equipe”, afirmou.

Morador do bairro Voldac, Alexander Martins, de 43 anos, aproveitou a festividade para almoçar com os seus filhos Pedro e Bárbara.

“Pelo menos uma vez na semana venho almoçar aqui. Ficou muito legal o cardápio, a ornamentação, os funcionários todos a caráter e também a comida que estava muito boa. O Restaurante Popular é muito importante porque oferece uma comida de muita qualidade, com supervisão de uma nutricionista e a um custo baixo”, afirmou.

Cliente assíduo do Restaurante Popular desde a sua inauguração, Venceslau Almeida, de 77 anos, morador do bairro Aterrado, aprovou o cardápio especial de aniversário da cidade.

“Sou muito fã de comida industrial e praticamente todos os dias estou aqui almoçando. O cardápio especial hoje está muito bom e estou gostando bastante”, disse.

O casal Luzia Amélia de Souza, de 69 anos, e Dejair de Souza, de 65, moradores do bairro Fazendinha, também costumam ir ao Restaurante Popular com frequência e elogiaram o almoço com comidas típicas. “Sempre está muito bom, mas hoje está especial demais. Tá aprovado. Nota 10!”, elogiou Luzia.

*Mais de 261 mil refeições servidas no ano*

Nos seis primeiros meses de 2022, o Restaurante Popular de Volta Redonda serviu mais de 261 mil refeições. Foram 221.838 almoços e 39.571 cafés da manhã, números que fazem da unidade o equipamento de segurança alimentar com maior alcance do município, atendendo milhares de pessoas que fazem suas principais refeições do dia no local.

Por dia, mais de duas mil pessoas são atendidas no local, cerca de 300 para o café da manhã, das 7h às 9h, e 1,8 mil para o almoço, das 11h às 14h30. O Restaurante funciona de segunda a sexta-feira, na Avenida Integração, no bairro Aterrado.

Com o subsídio de mais de 50% dado pela prefeitura, o almoço sai a R$ 3,50 e o café da manhã a R$ 1,50 para a população. O almoço tem custo total de R$ 8,83 e o governo municipal arca com R$ 5,33 deste valor; o desjejum sai a R$ 3,07, sendo R$ 1,57 pago pela prefeitura.

*Gratuidade*

O local ainda oferece gratuidade nas refeições para pessoas em situação de rua assistidas pelo Centro POP (Centro de Referência Especializado Uhady Nars para População em Situação de Rua).

Foto: Cris Oliveira-Secom/PMVR