Turisangra reorganiza cais do Centro

Ação visa garantir ordenamento e segurança aos turistas e visitantes

A Fundação de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra) vai reorganizar os embarques e desembarques nos cais da Manivela e Santa Luzia, no Centro da cidade. A medida, que será publicada em decreto no próximo Boletim Oficial, visa garantir a segurança dos turistas e visitantes.

O Cais da Manivela (foto) será utilizado exclusivamente pelos ilhéus – independente do tipo de embarcação – e também pelas tradicionais traineiras que já fazem parte do cartão-postal da cidade.

Já as embarcações com finalidade turística – do tipo saveiros, lanchas e prestadores de serviços taxi boat – deverão utilizar obrigatoriamente o Cais de Santa Luzia.

– Com esta medida, aumentaremos a segurança de quem visita a baía da Ilha Grande e vamos garantir maior fluidez no embarque e desembarque dos ilhéus – explicou o presidente da TurisAngra, Marc Olichon.