Adolescente é morto em Resende

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram baleados na noite de quinta-feira, na Rua Jorge Pedro de Moura, no bairro Santo Amaro, em Resende. O menor de 16 anos morreu no local e o outro foi ferido na perna e atendido no hospital de Emergência.

Segundo informações colhidas pela Polícia Militar e que serão apuradas pela Polícia Civil, houve uma possível troca de tiros entre integrantes de grupos rivais no tráfico de drogas, uma vez que foi encontrado um carregador com 17 munições de calibre 9 milímetros ao lado do corpo do menor. Ele teria ido ao local, com dois outros jovens, para um ataque a rivais e acabou morto.

Na ocorrência, o menor ferido informou que estava jogando pingue-pongue quando foi ferido. Ele foi ouvido e liberado.