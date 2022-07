Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros para combater um incêndio numa vegetação da Rua Itaperuna, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda (RJ). O fogo iniciou em um terreno baldio. Ainda não se tem informações se o fogo foi provocado por alguma pessoa ou por combustão instantânea.

Moradores que enviaram as fotos e vídeos relataram que ficaram muito assustados com a altura das labaredas que atingiram cerca de 10 metros. Os bombeiros conseguiram debelar as chamas.