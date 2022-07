Fogo em vegetação ao lado do Park Sul é registrado em Volta Redonda

Um fogo na área de vegetação ao lado do Shopping Park Sul, em Volta Redonda, mobiliza o Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (15). Funcionários do shopping, localizado na Rodovia dos Metalúrgicos, também ajudam a combater as chamas utilizando meios próprios.

Uma viatura da PM também está no local. No momento desta publicação, não havia informações sobre as causas do incêndio, mas o tempo seco dos últimos dias está fazendo aumentar o número de registros de fogo em vegetação em todo o Sul Fluminense. Em uma semana, três casos foram de conhecimento da imprensa, mas há relatos de vários outros.

No último dia 6, por exemplo, um fogo na vegetação aos arredores do Hospital Regional foi registrado. A fumaça chegou a atingir o pátio da unidade médica. No dia seguinte, o incêndio foi em uma área no bairro Vila Rica, que fica entre a Rua 33 e a Rodovia do Contorno.

Na segunda-feira (11), o fogo atingiu um terreno baldio no bairro Jardim Cidade do Aço, e os moradores ficaram preocupados das chamas atingirem as casas próximas.