Idoso é agredido por socos e tapas por homem em Valença

Um idoso, de 61 anos, acionou a Polícia Militar no início da noite de quinta-feira, por volta das 18h20min, para informou que havia sido agredido por um homem, de 30 anos, em sua residência localizada na Rua Projetada, Passagem, em Valença.

Os policiais militares do 10º BPM foram até o local e receberam informação do idoso de que um suspeito havia invadido a sua residência pedindo dinheiro, mas ele não deu. Disse que o suspeito desferiu vários socos, tapas no rosto e foi espancado com um pedaço de madeira.

Os agentes conseguiram deter o acusado que resistiu e tentou fugir, mas foi contido. A vítima foi conduzida ao Hospital Escola, onde foi atendido e constatado escoriações leves. O suspeito foi conduzido a 91ª Delegacia de Polícia, onde foi enquadrado por roubo tentado. Ele vai ficar à disposição da Justiça.