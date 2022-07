Um caminhão, carregado com água, perdeu o freio atropelou um ciclista, de 75 anos, e bateu contra uma residência na descida da Rua Ivair Garcia de Oliveira, no bairro Encruzo da Enseada, em Angra dos Reis.

O motorista do caminhão e o ajudante também ficaram feridos. Segundo a Defesa Civil, a perda do freio do caminhão provocou o acidente. As três vítimas ficaram gravemente feridas. Todas foram encaminhadas para o Hospital Municipal da Japuíba.