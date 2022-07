São Sebastião ganha Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e Candelária novo sistema bombeamento

O prefeito Antonio Francisco Neto e o diretor-presidente do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Paulo César de Oliveira, entregaram nesta sexta-feira, dia 15, dois importantes investimentos para melhorar o saneamento básico em Volta Redonda. Foi inaugurada uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no bairro São Sebastião e também o novo sistema de bombeamento de água para o bairro Candelária. As inaugurações fazem parte do calendário de comemorações pelos 68 anos de emancipação de Volta Redonda, celebrada oficialmente no dia 17 de julho.

A nova estação tem capacidade de tratar o esgoto das residências de 450 famílias, que vivem em dois condomínios construídos também pelo Poder Público no bairro. Ao todo, serão mais de 1,5 mil pessoas atendidas e milhares de litros de esgoto in natura que deixarão de cair diretamente nos rios e córregos do município. A nova ETE fica ao lado da Unidade Básica de Saúde do bairro e conta ainda com um pomar e uma horta nos fundos da nova instalação. O material para funcionamento da ETE e toda a obra foi feita com recursos próprios do Saae, inclusive com mão de obra da própria autarquia.

– Nós ficamos muito felizes em inaugurar uma ETE, que vai beneficiar muito nosso meio-ambiente. Agora esta ETE está funcionando de verdade. Tem uma conta que aponta que cada real investido em saneamento básico representa cinco reais a menos que precisarão ser investidos em saúde. Aqui em Volta Redonda vamos investir nos dois: em saúde e no meio-ambiente – disse Neto.

Mais água

O novo sistema de bombeamento do Candelária também foi inaugurado e tem o objetivo de aumentar a capacidade de enviar água para os imóveis do bairro. A casa de máquinas construída pelo Saae está localizada na via principal de acesso ao bairro, contando com aparelhos novos e modernos. “O Saae está buscando reparar e melhorar o abastecimento em toda cidade. Já estamos planejando uma nova Estação de Tratamento de Água, pois nossa cidade cresceu muito e precisamos de uma noiva estrutura de grande porte. Até lá, estamos com serviços espalhados pela cidade que já vão dar resultados positivos para a população”, destacou o prefeito.

Visita às obras

Neto e PC também aproveitaram a manhã desta sexta-feira para visitar algumas das grandes obras que o Saae está executando em Volta Redonda. A construção da nova subestação de energia elétrica, que vai melhorar o sistema de bombeamento de água para o complexo Vila Brasília, está em fase final. A estrutura foi erguida no pátio da secretaria de Infraestrutura (SMI), no Retiro, com a parte de alvenaria já praticamente toda concluída. As novas bombas já foram instaladas e os demais equipamentos estão sendo alocados. A previsão de iniciar os trabalhos em agosto está mantida.

Os equipamentos elétricos, como painéis e transformadores, também já chegaram e estão sendo instalados. Os novos equipamentos servirão para estabilizar as tensões elétricas entregues pela concessionária de energia, garantindo um funcionamento satisfatório da elevatória de água potável que atende cinco bairros.

Serão beneficiados, principalmente, moradores dos bairros Vila Brasília, Coqueiros, Mariana Torres, Belo Horizonte e Verde Vale. “Esta obra vai permitir abastecer 24h o Vila Brasília, evitando a manobra com o bairro Santa Cruz. É fundamental garantir o acesso à água potável aos moradores, direito fundamental para uma melhor qualidade de vida. Hoje, a estação do Santa Cruz bombeia 12 horas para a região dela própria e 12 horas para o Vila Brasília. Agora, teremos um sistema independente. Ou seja, vai melhorar também para quem mora no Santa Cruz”, afirmou o diretor presidente do Saae.

A visita foi acompanhada também pelos vereadores Rodrigo Nós do Povo e Cacau da Padaria.