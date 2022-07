Agentes da Operação Foco apreenderam, na quinta-feira, dia 14, cerca de 16 toneladas de diversos produtos com suspeita de falsificação na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia (RJ).

Os agentes da operação flagraram os materiais em três ônibus que foram abordados no Posto Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia. As mercadorias foram adquiridas em São Paulo e estava sendo levada para a cidade de Duque de Caxias (RJ), na Zona Oeste do Rio.

Os ônibus fretados foram até São Paulo para a compra das mercadorias. O objetivo era revender os produtos no Rio. Foram apreendidos, brinquedos, perfumes, relógios, equipamentos eletrônicos e peças de roupas.

Os motoristas e os guias foram levados para a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Intelectual (DRCPIM), na Zona Norte do Rio. Após serem ouvidos foram liberados em seguida.

A operação contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que utilizou cães farejadores.