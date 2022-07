PRF recupera veículo roubado na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização nesta sexta-feira, por volta das 8 horas, quando abordaram um veículo I/Kia Sportage EX OFFG4, com placa de Nova Iguaçu (RJ), com dois ocupantes, o condutor de 49 anos, e o passageiro, de 57 anos, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Como o veículo não estava no nome do condutor, foi realizada uma inspeção veicular minuciosa, sendo observado que vários itens de identificação estavam adulterados, tratando-se de um veículo clone. O original (abordado pela PRF) seria licenciado em Além Paraíba (MG), possuindo registro de roubo em 20 de junho de 2021, no Rio de Janeiro.

O condutor alegou que estava desconfiado de que se tratava de um clone e que estaria levando o veículo para apresentar na Cidade da Polícia para perícia e realizar os trâmites necessários. Ele apresentou o carona como seu advogado, que não apresentou qualquer ofício ou documentação pertinente que confirmasse suas alegações.

Devido aos fatos constatados, os dois foram encaminhados junto com o veículo para a 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí, onde será confeccionado um boletim de recuperação de veículo roubado. O homem foi liberado após a ocorrência. O delegado entendeu que o homem agiu de boa fé e que ele adquiriu o veículo sem saber que se tratava de um clone.