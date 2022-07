Tradicional Arraiá do Abraão começa hoje

Patrimônio Mundial da Humanidade receberá grandes nomes do forró até domingo, dia 17

Começa nesta sexta-feira, 15 de julho, o tradicional Arraiá do Abraão, na Vila do Abraão, na Ilha Grande, Patrimônio Mundial da Humanidade. E para marcar a volta da tradicional festividade, a Secretaria de Cultura e Patrimônio preparou uma programação que contemplará os amantes do forró, em especial o “pé de serra”.

A programação musical será aberta, hoje, com o show do Trio Virgulino. No sábado, dia 16, o Forroçacana sobe ao palco. O Arraiá do Abraão termina domingo, dia 17, com o show do Bicho de Pé. Além das apresentações musicais, o Arraiá do Abraão contará com a presença das quadrilhas juninas de Angra, que promoverão um verdadeiro espetáculo na comunidade.

– Toda a estrutura utilizada no Festival de Música e Ecologia estará à disposição do Arraiá do Abraão, que receberá grandes nomes do forró nacional. Com essa ação vamos mantendo a cultura local e fomentando a economia da comunidade – comenta Andrei Lara, Secretário de Cultura e Patrimônio.