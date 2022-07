Resende inicia vacinação de crianças acima de 3 anos contra a covid-19

Aplicação acontece em todos os postos, no Centro Municipal de Imunização e na Clínica da Família

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que vai começar a vacinar crianças de 3 a 5 na próxima segunda-feira, com a primeira dose da vacina Coronavac. A imunização, autorizada e indicada pelo Ministério da Saúde, será feita em todos os postos, no Centro Municipal de Imunização e na Clínica da Família. Na data, também serão aplicadas segundas e terceiras doses para outras faixas de idade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a primeira dose da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos estará disponível das 10h às 16h, em todos os postos, no Centro Municipal de Imunização; e em horário estendido, das 10h às 20h, na Clínica da Família. Nestes mesmos horários e locais, também haverá segunda dose para crianças acima de 6 anos, imunizadas até 20 de junho e terceira dose para a faixa etária entre 12 e 17 anos para vacinados com a primeira dose até o dia 18 de março. Todas as aplicações desta data (18/07) serão do imunizante Coronavac.

Já na terça-feira, dia 19, haverá aplicação pediátrica da Pfizer com primeira e segunda dose para a faixa etária de 5 a 11 anos. A imunização acontece em todos os postos de saúde e no Centro Municipal de Imunização, das 9h às 16h; e na Clínica da Família em horário estendido, das 9h às 20h.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Jayme Netto, a expectativa é de que todas as segundas e terças-feiras mantenham o mesmo modelo de vacinação, considerando público-alvo, horário, locais e imunizantes. A periodicidade, no entanto, depende da quantidade de vacinas recebidas pelo município.

– Estamos alcançando um novo público-alvo com a vacina e contamos com uma boa adesão da população, levando as crianças até as unidades de saúde. É importante reforçar que a liberação da vacina passou pela avaliação dos órgãos mais competentes do país e foi considerada segura e indicada. Nosso objetivo é manter a vacinação para estes públicos todas as segundas e terças-feiras. Para que isso se torne sólido, precisamos que as doses continuem chegando regularmente.

Para receber a aplicação, é necessário apresentar o cartão de vacinação da criança, comprovante de residência, cartão do SUS da criança (se possuir) e ter um intervalo de 15 dias com outras vacinas. Além disso, vale ressaltar, os pais ou responsáveis devem estar presentes. A Clínica da Família fica na R. J – Morada da Montanha.