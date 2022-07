Um acidente ocorrido na manhã deste sábado envolveu um veículo Polo (grafite escuro) na Avenida Amaral Peixoto com a Rua São João, no Centro de Volta Redonda.

Segundo as primeiras informações do local, o carro teria batido na lateral da loja (Vivo) que fica na esquina das ruas. O Corpo de Bombeiros foi acionado. A Guarda Municipal já está no local do acidente. Ainda não há informações sobre feridos.