Corpo é encontrado no bairro Jardim Cidade do Aço

Um corpo ainda não identificado foi encontrado no fim da manhã deste sábado (16) no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. O cadáver estava em uma área de mata da Rua José Domingos de Assis.

A Polícia Militar isolou o local para o trabalho da perícia da Polícia Civil. No momento desta publicação, não havia informações se havia marcas de violência no corpo, que será removido ao Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços após a perícia ser concluída.

O caso será registrado na delegacia. (Foto: PM/Divulgação)