Homem foi encontrado com marcas de tiros, no Jardim Cidade do Aço

O corpo encontrado na manhã deste sábado (16) no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda, é de um homem que foi assassinado a tiros. O cadáver foi encontrado nos fundos dos predinhos do bairro, na Rua José Domingos de Assis.

A vítima ainda não foi identificada. Moradores contaram aos policiais que escutaram diversos tiros na noite de sexta-feira (15). A perícia da Polícia Civil foi até o local e recolheu oito cápsulas deflagradas de calibre 9 milímetros, duas munições intactas do mesmo calibre e seis fragmentos de projéteis.

O cadáver foi removido pelo Corpo de Bombeiros ao Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços, e deverá ser identificado apenas após o exame de necropsia.

O homicídio foi registrado na delegacia e está sendo investigado.