Imunização será realizada no Calçadão de Campos Elíseos de 9h às 14h e no Estádio do Trabalhador de 8h às 12h

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, dia 16, uma super campanha de vacinação para agilizar a imunização dos moradores contra a Covid-91. Os profissionais da Saúde estarão em uma tenda no Calçadão de Campos Elíseos, de 9h às 14h, e no Estádio do Trabalhador no sistema drive-thru entre 8h e meio-dia.

Os profissionais irão aplicar da primeira à quarta dose em pessoas acima de 18 anos. Para tomar a dose de reforço (que pode ser ministrada em qualquer pessoa a partir de 18 anos), é necessário respeitar o intervalo de 4 meses desde a última dose aplicada. Para aqueles que tomaram recentemente a vacina da Influenza, não é necessário ter um intervalo entre a aplicação da Covid-19. Os pacientes que tiveram Covid recentemente devem aguardar o intervalo de 30 dias para receber a vacina.

Os interessados em receber a imunização devem comparecer com cartão de vacinação com o registro das outras doses, documento de identificação com CPF e cartão do SUS (se tiver).

– Vamos realizar esta campanha para conseguir agilizar a vacinação e permitir àquelas pessoas que não dispõe de tempo durante a semana que consigam tomar o imunizante. Os moradores que apresentam quadro de síndrome gripal, a orientação é aguardar este período passar para tomar a vacina – explicou o secretário de Saúde de Resende, Jayme Neto.