Ampliação do cultivo de espécies frutíferas permitirá a recuperação de áreas públicas degradadas e a prevenção de deslizamentos em áreas de encosta

O Viveiro Municipal de Mudas, no bairro Santa Cruz, foi reinaugurado neste sábado (16) pela Prefeitura de Volta Redonda. Ele ganhou o nome do ex-presidente da associação de moradores, Sr. Benedito Marinho Jorge, o Seu Bené, falecido em 2020, vítima de Covid-19. O local passou por diversas melhorias feitas pela equipe do Departamento de Parques e Jardins, da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), além da ampliação do cultivo de espécies frutíferas, que permitirá o retorno do projeto ‘Pomar Popular’, criado pelo prefeito Antonio Francisco Neto em seu primeiro mandato como prefeito da cidade, há 25 anos.

A inauguração das melhorias do local faz parte do cronograma de atividades do governo municipal pelos 68 anos de Volta Redonda, celebrados neste domingo – 17 de julho. Estiveram presentes o prefeito Neto; o vice-prefeito Sebastião Faria; o presidente da Associação de Moradores do bairro, Alex Dinho; e de familiares do homenageado.

“O Bené sempre brigou pelo bairro. Ele foi uma pessoa que sempre lutou pelo Santa Cruz. É uma honra muito grande poder inaugurar este espaço hoje que leva o nome dele. Volta Redonda tem um povo diferente, é um povo que acredita e ama essa cidade. E graças a essa força e ao governador Cláudio Castro, estamos conseguindo reconstruir nosso município. Viva, Volta Redonda!”, disse Neto.

A filha de Bené, Ana Paula Costa Jorge, se disse muito feliz e emocionada com a homenagem. “É com muita alegria que estou aqui. Meu pai era muito querido por todos e amava esse bairro. Eu e meus familiares estamos muito felizes com essa homenagem”, disse.

Resgate da natureza e visitas guiadas

A reinauguração do viveiro faz parte do projeto ambiental ‘Florestas de Volta’ – que promove o plantio de mudas e educação ambiental nas escolas, tornando possível a recuperação de áreas públicas degradadas e a prevenção de deslizamentos em áreas de encosta e sem vegetação.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, destacou que os pomares urbanos têm um papel importante na conquista da qualidade de vida da população e voltam a ser parte das políticas públicas de Volta Redonda.

“Esse viveiro já existia, mas ficou quatro anos abandonado. Hoje estamos inaugurando-o com algumas novidades. Como é o caso das trilhas; são seis agora para poder promover a integração entre crianças e idosos de Volta Redonda. Vamos receber essas pessoas para plantar e ter mais informações sobre educação ambiental. Contaremos com o retorno do programa ‘Pomar Popular’, que visa o plantio de árvores frutíferas em áreas da cidade. Além de promover a qualidade de vida dos moradores, queremos contribuir para o crescimento de áreas verdes no perímetro urbano de Volta Redonda”, destacou a secretária.

De acordo com o agrícola e responsável pelo viveiro, Pedro Dias, a SMI promoverá visitas guiadas no espaço, a fim de proporcionar uma consciência ambiental. Elas poderão ser feitas das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.

“A gente vai fazer um esquema de agendamento, através da SMI, para poder trabalhar com escolas a consciência ambiental dos alunos. O viveiro conta com área para piquenique dentro da mata para visitantes. As crianças e a Melhor Idade vão poder plantar e levar mudas para casa”, falou. Fotos: Cris Oliveira/Secom PMVR