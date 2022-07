Moradores fazem protestos contra a poluição da CSN

Moradores protestaram na manhã deste domingo, contra a poluição provocada pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda.

A concentração ocorreu na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda e movimentou cerca de 200 manifestantes. O protesto aconteceu na Praça Brasil onde manifestantes com cartazes, músicas e palavras de ordem, pediram providência para que a população não venha ter problemas de saúde, principalmente nasais.

A maioria dos manifestantes vestidos de preto deixou a Praça Brasil e seguiu pela Rua 12, até retornando pela Rua 16 até chegar novamente a Praça Brasil, onde a manifestação foi encerrada.

Durante o trajeto, os manifestantes pararam no local onde foi instalado um aparelho para o monitoramento do ar, na esquina da Rua 12, com a Rua 33. Todos os locais indicados, Vila Santa Cecília, Belmonte e Retiro, o monitoramento informava que a qualidade do ar estava boa.

Os cartazes com os dizeres: “Quero Voltar a respirar”, “Este pó estava no chão, mas pode estar no seu pulmão”, “CSN, basta de mortes pela poluição de seu pó químico”, “CSN para de poluir”, “CSN + Inea, deu match na negligência, “CSN respeite o povo de Volta Redonda” e outros.

O professor universitário da Unifoa, Roberto Guião foi quem organizou o movimento e conversou com a nossa reportagem. “Queremos agora provocar uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), tanto na Câmara Municipal de Volta Redonda como também na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para apurar todas as denúncias que estamos fazendo” disparou o professor.

A prefeitura de Volta Redonda recebeu na última quinta-feira, dia 14, um documento pelo qual a direção da CSN se compromete a tomar ações emergenciais para reduzir a sensação de aumento da poluição atmosférica na cidade, atendendo a um pedido feito pelo governo municipal.

No mesmo documento, a CSN faz esclarecimentos sobre questões envolvendo o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) assinado com INEA em 2018, bem como relatou investimentos que ainda serão feitos na Usina nos próximos anos. A empresa ressaltou ainda que, em paralelo ao seu plano de investimentos, estabeleceu “metas ambientais agressivas”. “Dentre elas: reduzir as emissões de material particulado por tonelada de aço bruto produzido na Usina Presidente Vargas em 40% até 2025”. (Foto: José Roberto Mendonça)