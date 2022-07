Nesta terça-feira (19/7), a comissão técnica permanente do Barra Mansa Futebol Clube coordenará a segunda etapa de observação para montagem do elenco profissional para a disputa do Campeonato Carioca (Série B2). A apresentação dos atletas está marcada para as 9h no Estádio Leão do Sul, no bairro Colônia Santo Antônio.

Esta segunda fase de avaliações ocorrerá em duas semanas, período em que a comissão técnica do clube observará atletas indicados por empresários e outros que foram aprovados na primeira etapa. No mês de agosto será apresentado o técnico da equipe profissional e, em definitivo, começará a pré-temporada com os atletas contratados, os aprovados nas avaliações e os jogadores do sub-20 que forem promovidos ao elenco profissional.

O Barra Mansa estreia no Campeonato Carioca (Série B2) de profissionais no dia 11 de setembro, às 15h, contra a equipe do Carapebus. O mando de campo dessa primeira rodada da competição é do Leão do Sul.

Por Diogo de Oliveira Paula

Estádio Leão do Sul – Foto: BMFC (divulgação)