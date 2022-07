Um caminhão colidiu na traseira de outro na tarde desta segunda-feira (18) no bairro Aterrado, em Volta Redonda. A batida foi pouco depois da descida do Viaduto Heitor Leite Franco, na Avenida Sete de Setembro.

Ninguém ficou ferido. No momento desta publicação, uma fila de veículos já estava sendo formada por conta do acidente. A Guarda Municipal é aguardada no local.