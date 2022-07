O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado nas proximidades do Rio Paraíba do Suo, na Rua Santa Luzia, no bairro Rolamão, em Pinheiral.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tinha aproximadamente, 45 anos. O corpo foi removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.