Criança de 6 anos precisa de ajuda para transplante

A pequena Alicya Ribeiro, de 6 anos, moradora do bairro Nova Esperança, em Barra Mansa, é portadora de aplasia medular e está internada no hospital da Unimed, onde será realizado o transplante de medula óssea. A família de Alycia está promovendo nas redes sociais uma vaquinha para tentar arrecadar R$50 mil para custear as despesas para o tratamento, porém foram arrecadados R$3,9 mil até o momento.

Segundo a mãe, Camila Ribeiro de Aquino, a doença começou a se manifestar quando Alicya tinha 3 anos. Através de exames foi constatado o baixo número de plaquetas.

“Suspeitamos de algumas doenças sem ter certeza. Conforme o tempo foi passando, o número de plaquetas só diminuía. Foi então que a médica solicitou uma biópsia de medula e ficou constatado que minha filha é portadora de aplasia medular, uma doença caracterizada pela alteração no funcionamento da medula óssea, o que resulta em baixas concentrações de hemácias, plaquetas e leucócitos circulantes no sangue”, contou.

De acordo com Camila, durante seis meses a menina fez uso de remédio imunossupressor, além de antibióticos e transfusões, mas nada surtiu o efeito esperado. “Para piorar, devido à aplasia medular, Alicya teve glaucoma, com perda praticamente de toda a visão do olho esquerdo. Agora, a doença atinge o outro olho e a única forma de tratar será com o transplante”, explicou. A doadora da medula será a outra filha de Camila, de 2 anos.

“Foram meses de tratamento, idas ao Rio para tratar a vista, idas constantes ao hospital para acompanhamento das plaquetas, colírios, remédios, combustível, alimentação e isso sem que o transplante ter sido realizado. Serão meses de luta e contamos com a ajuda de cada um para que a Alicya possa fazer seu tratamento e se recuperar o mais rápido possível”, concluiu.

Camila disponibilizou duas formas de ajuda: o Pix (pelo CPF 134.059.147-28) e a vaquinha, pelo link https://www.vakinha.com.br/2970839. (Foto: Cedida pela família) – Foco Regional