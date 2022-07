Dois homens foram presos na tarde desta segunda-feira, em uma clínica localizada no bairro Parque Imperial, em Paraty, acusados de exercício ilegal da profissão de dentista. O flagrante foi efetuado por policiais militares e fiscais do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio de Janeiro, após denúncia anônima informando que um dos dentistas se apresentava com um nome, mas o carimbo utilizado era em nome de outro.

Segundo o delegado Marcelo Russo, após a denúncia anônima recebida pelo Conselho, os fiscais, junto com policiais militares, foram até o consultório e constataram que os dois homens exerciam irregularmente a profissão de dentista. Um deles estava com o registro cassado e o outro estava com registro suspenso de outro estado, não podendo exercer a profissão no estado do Rio de Janeiro.

O delegado informou também, que a clínica não tinha licença para funcionamento.

De acordo com Lucas Fonseca, coordenador da fiscalização do CRO-RJ, os serviços oferecidos eram de limpeza, clareamento dental e prótese.