Um homem, ainda não identificado, foi morto no final da manhã deste domingo, por volta das 23 horas, na Rua Dom Bosco, no bairro Paraiso, em Resende.

A Polícia Militar esteve no local e aguardou a chegada do perito da Polícia Civil. Depois de liberado o Corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

A Polícia não conseguiu arrolar testemunhas. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Resende.