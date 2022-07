Polícia Militar apreende drogas em Quatis

Policiais militares receberam informações na tarde de domingo, por volta das 16h30min, sobre suspeitos que estariam traficando Na Rua Alfen Ferreira de Oliveira, no bairro São Benedito, em Quatis.

Os agentes foram até o local e surpreenderam dois suspeitos, ambos de 16 anos, que descartaram dois invólucros de maconha. Os adolescentes, ambos disseram que as drogas estariam na residência de um casal, de 24 e 22 anos.

No local os agentes foram recebidos pela jovem, de 22 anos, que teria dito que estaria guardando as drogas na residência junto com o seu companheiro, de 24 anos. Foram apreendidos 34 invólucros de maconha, 138 pinos de cocaína, 36 pedras de crack, um celular marca Samsung, um rádio transmissor marca Motorolla, um cordão dourado, 18 isqueiros e R$ 309,00.

Todos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Porto Real. Os suspeitos de 24 e 22 anos, ficaram presos. Os dois menores vão responder por fato análogo ao tráfico de drogas. Um dos menores foi entregue a sua mãe. O outro ficou apreendido.