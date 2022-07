Volta Redonda vacina crianças de 3 e 4 anos contra a Covid-19

Oito unidades básicas de saúde do município estão aplicando doses, das 8h às 16h

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), começou nesta segunda-feira, dia 18, a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos de idade. A vacina aplicada é a CoronaVac – liberada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) – e a recomendação é que sejam feitas duas doses do imunizante, no intervalo de 28 dias.

Katerine Izidio Silvério, de 30 anos, levou o filho Bryan, de 4 anos, para se vacinar na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Paraíba. Ela ressaltou a importância da vacina em proteger o menino do coronavírus.

“Muitas pessoas estão pegando de novo e eu queria que a vacina para ele fosse logo liberada. A mãe fica mais preocupada com o filho do que com ela mesmo, então quando vi que liberou, vim correndo para vaciná-lo”, disse Katerine, que tomou duas das quatro doses já disponíveis para Covid-19 na faixa etária dela.

E quem recebia as primeiras doses na UBS do Jardim Paraíba ganhava um “certificado de coragem”, entregue pela equipe de enfermagem. Uma delas foi a Luíza, de 4 anos, levada pela madrinha Rosi Gil.

“Ela vai fazer aniversário no dia 21 de agosto. Podíamos até esperar mês que vem, mas assim que ficamos sabendo que liberaram para crianças de 4 anos, resolvermos antecipar e trazer ela, porque a vacina salva vidas e é importante tomar de uma vez”, ressaltou.

Vacina em dia

Muitas pessoas levaram as crianças e aproveitaram também para colocar a vacina em dia. Acompanhando o filho Murilo, de 4 anos, Poliana Ferreira Queiroz, de 30 anos, recebeu a quarta dose.

“Estava ansiosa demais esperando chegar este momento. Todas as pessoas precisam se vacinar e parar de acreditar nestas notícias mentirosas e ruins sobre a vacina. A prevenção é a melhor opção”, afirmou Poliana, que também aproveitou para levar o outro filho, Benício, de 2 anos, para tomar a vacina de gripe.

Já Carolina Edit, de 23 anos, estava com os irmãos Maria Luiza, de 13 anos, e João Gabriel, de 4 anos. Todos foram se vacinaram contra a Covid-19 nesta segunda-feira.

“Tomei a quarta dose, a Maria a terceira e o João a primeira. Só estava faltando ele e estávamos muito ansiosos, querendo logo que chegasse a vez dele tomar a vacina”, revelou.

Locais de vacinação

Oito unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) estão aplicando a primeira dose da vacina contra Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos, das 9h às 16h. Elas ficam nos bairros Rústico, Jardim Paraíba, Jardim Belmonte, Retiro 2, Belo Horizonte, São Luiz, Volta Grande e Santa Cruz. Os pais ou responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação da criança, comprovante de residência, CPF ou cartão SUS.

O município de Volta Redonda já fez um pedido de novas doses para o Ministério da Saúde. Com mais doses disponíveis, novos locais de vacinação serão abertos, ampliando o acesso à população.

Outras idades

Em Volta Redonda, as primeiras e segundas doses da vacina contra a Covid-19 estão sendo aplicadas em crianças a partir de 5 anos. Já a terceira dose é oferecida a pessoas com 12 anos ou mais que receberam a aplicação de reforço há pelo menos quatro meses. A quarta dose está disponível para os de 18 anos ou mais que tenham tomado a terceira dose há mais de quatro meses. A vacinação ocorre em todas as UBSs e UBSFs do município, das 9h às 16h. Dez delas funcionam até as 18h30, são elas: 249, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Açude 1, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho e Volta Grande. Fotos: Cris Oliveira-Secom/PMVR