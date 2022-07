Família procura por jovem desaparecido em Volta Redonda

Mais um desaparecimento ocorreu na última sexta-feira (15) em Volta Redonda. Assim como familiares de Thauan Costa da Silva Carneiro, de 20 anos, morador do Nova Primavera, registraram o seu desaparecimento, parentes de Tonny Luis Freitas de Souza, de 18 anos, morador do Jardim Ponte Alta, também comunicaram o desaparecimento do rapaz no último domingo (17) na delegacia da cidade.

De acordo com uma tia de Tonny, o rapaz saiu por volta das 5h da madrugada de sexta-feira e não retornou até o momento. Ele usava uma blusa preta da Nike, boné branco e calça preta. Ainda de acordo com ela, Tonny nunca ficou tanto tempo sem se comunicar pelo telefone. Informações sobre o paradeiro do rapaz devem ser passadas à polícia. (Foto: Arquivo Pessoal)