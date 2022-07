Evento contou com a presença das principais lideranças políticas do estado e da região

Mais de 1.200 pessoas lotaram a sede social da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda para o lançamento da pré-candidatura a deputado federal do Delegado Antonio Furtado, realizado nesta segunda-feira, dia 18. O evento também contou com a participação do governador do estado do Rio, Cláudio Castro, dos prefeitos Antônio Francisco Neto, de Volta Redonda, Rodrigo Drable, de Barra Mansa, Ednardo Barbosa, de Pinheiral, José Osmar, de Rio Claro, e Aluísio D’Elias, de Quatis. Os deputados estaduais Gustavo Tutuca e Célia Jordão também prestigiaram o encontro. Vereadores e pré-candidatos a deputado estadual estiveram presentes, além de lideranças de Porto Real, Angra dos Reis, Japeri, Itatiaia, Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, Barra do Piraí, entre outros municípios.

O governador Cláudio Castro afirmou que hoje o estado vive um momento de reconstrução, onde o passado de corrupção e falta de investimentos, que tanto assombrava a população, deu lugar a uma gestão eficiente, planejada e com resultados positivos.

– Nosso estado superou as adversidades e segue avançando. Adotamos uma postura de proximidade com cada município e, com parcerias importantes, estamos mudando a vida de quem mais precisa. Isso só é possível com união e diálogo. E nessa jornada de recuperação, pude contar com pessoas que acreditaram e colaboraram para que os nossos objetivos fossem alcançados O deputado Antonio Furtado sempre esteve ao nosso lado, nos apoiando e intermediando melhorias para o interior – destacou.

O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, classificou Furtado como um parceiro da cidade e de toda a região. Ele acrescentou que os recursos enviados pelo deputado, cerca de R$ 34 milhões desde 2019, possibilitaram a execução de investimentos importantes para ampliar a qualidade de vida da população.

– Furtado tem uma ligação única com a nossa cidade e isso nos deixa muito feliz. Sua preocupação em mudar a vida das pessoas para melhor tem feito a diferença. Ele tem o meu apoio e a gratidão de todos nós – ressaltou.

Em seu discurso, Furtado contou um pouco da sua trajetória e aproveitou para prestar contas do seu mandato. O deputado contabilizou que, desde 2019, viabilizou mais de R$ 118 milhões para o estado do Rio e que esses recursos proporcionaram melhorias em diversas áreas.

– Compreender que as conquistas não caem do céu é um aprendizado determinante para que possamos arregaçar as mangas e lutar pela realização dos nossos sonhos. Eu lutei e vou continuar lutando. Ao longo da minha vida, tenho procurado tratar as pessoas com atenção e respeito. Acredito que o bem que praticamos, volta em dobro para nós. Por onde passo, busco deixar uma lembrança positiva. Conquistei muitos amigos e isso é o que guardo de mais importante em meu coração. Não cheguei até aqui sozinho. Obrigado por tudo! – disse

Emocionado, o deputado compartilhou uma história com o público. Ele afirmou que os pequenos gestos de reconhecimento são a maior motivação para que a vontade de trabalhar por um país mais justo e com menos desigualdades sociais seja sempre fortalecida.

– Há cerca de um mês, enquanto caminhava pela feira da Vila Santa Cecília, um rapaz se aproximou e disse que seu filho gostava muito do meu trabalho. Foi aí que tive a curiosidade de conhecer o Nicolas. Quando vi o menino fiquei surpreso, porque ele tinha apenas seis anos de idade. Nasceu em 2016 e eu saí da delegacia de Volta Redonda em 2015. Perguntei ao pai qual era o motivo do Nicolas gostar de mim e ele falou que eu deveria fazer essa pergunta para o menino. Ele me respondeu prontamente: “você prende os bandidos, manda na polícia e conserta o que está errado”. Naquele dia ganhei mais um motivo para lutar e para continuar consertando o que está errado. O Nicolas acredita em mim e eu acredito em um futuro melhor para todos nós – concluiu.